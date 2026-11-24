O apelo atual tem foco prioritário nos doadores dos tipos O positivo (O+) e O negativo (O-), que apresentam níveis de reserva abaixo do ideal

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), por meio do Centro de Hematologia e Hemoterapia do Paraná (Hemepar), lembra a população sobre a importância da doação frequente de sangue. O reforço se dá justamente na semana do dia 25 de novembro, data marcada pelo Dia Nacional do Doador de Sangue. Em todo o Estado, ações organizadas pelo Hemepar têm como objetivo garantir a estabilidade dos estoques antes da chegada do período de festas de fim de ano e férias escolares, época de queda do comparecimento de doadores e de aumento da demanda hospitalar.

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“Neste dia chamamos os paranaenses para essa necessidade. Enquanto muitas pessoas viajam e mudam suas rotinas no fim do ano, as cirurgias de emergência, os tratamentos oncológicos e os atendimentos hospitalares continuam acontecendo diariamente em todo o Estado. Antecipar a doação neste período é a medida preventiva mais eficaz para evitarmos qualquer desabastecimento na rede estadual”, disse o secretário estadual da Saúde, César Neves.

O apelo atual tem foco prioritário nos doadores dos tipos O positivo (O+) e O negativo (O-), que apresentam níveis de reserva abaixo do ideal.

O sangue do tipo O- é considerado o doador universal, sendo indispensável em atendimentos de emergência e trauma, quando não há tempo hábil para identificar a tipagem do paciente. Já o O+ é o tipo sanguíneo mais comum na população brasileira, o que gera uma demanda diária elevada nos hospitais.

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Atualmente a hemorrede pública do Paraná é responsável pela coleta, armazenamento e distribuição de sangue para todos os hospitais públicos, privados e filantrópicos no Estado, dando suporte a 96% dos leitos do Sistema Único de Saúde (SUS).

“O sangue não tem substituto e seus componentes possuem prazos de validade rigorosos, como é o caso das plaquetas, que duram apenas cinco dias. Por isso, a constância é o pilar mais importante do nosso trabalho. Uma única doação pode salvar até quatro vidas”, afirmou a diretora do Hemepar, Vivian Raksa.

ATENÇÃO ÀS REGRAS E COMO DOAR - As normas do Ministério da Saúde passaram por uma reformulação e ampliaram as possibilidades aos doadores, permitindo, por exemplo, que doações possam ser feitas por pessoas com idade acima de 70 anos, desde que já sejam doadoras regulares e mediante avaliação clínica. Todas as informações e dúvidas referente às regras e como fazer para doar sangue em uma das 23 unidades da Hemorrede espalhadas pelo Paraná podem ser consultadas no portal oficial Doação de Sangue - Hemepar | Secretaria da Saúde



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Para evitar filas e organizar o fluxo de atendimento, a orientação é realizar o agendamento prévio pelo portal.