Hemepar convoca doadores para reforçar estoques de sangue antes e durante o Carnaval
O Centro reforça a convocação para doadores de sangue de todos os tipos, com atenção redobrada aos tipos O- e O+
O Centro de Hematologia e Hemoterapia do Paraná (Hemepar) reforça a convocação para doadores de sangue de todos os tipos, com atenção redobrada aos tipos O- e O+. O pedido ocorre devido à aproximação do Carnaval, período em que a demanda aumenta devido aos traumas e ao maior deslocamento de pessoas nas estradas. Durante os dias de folia, o volume de doações costuma diminuir e algumas unidades operam em horários específicos, tornando o abastecimento prévio essencial para a continuidade dos atendimentos.
"O sangue doado agora é o que garantirá a segurança assistencial durante todo o período do Carnaval. Precisamos que o paranaense faça esse gesto de solidariedade antes de aproveitar o descanso e curtir a folia, assegurando que nossas unidades de saúde tenham suporte para qualquer emergência ou tratamento em curso", destacou o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto.
Uma única doação pode salvar até quatro vidas, sendo fundamental para pacientes em cirurgias, tratamentos de câncer e situações de urgência. A doação pode ser agendada clicando aqui.
HEMORREDE – O Paraná encerrou o ano de 2025 com o melhor desempenho dos últimos três anos, contabilizando 214.377 bolsas de sangue coletadas. O volume representa um aumento de 15% na produtividade em comparação à média dos anos de 2023 e 2024. Já em janeiro de 2026, o ritmo segue acelerado, com mais de 18,9 mil bolsas coletadas em toda a rede estadual.
QUEM PODE DOAR – Para doar é necessário ter entre 16 e 69 anos completos. Menores de idade necessitam de autorização e presença do responsável legal. Os homens podem doar a cada dois meses, no máximo quatro vezes ao ano. As mulheres, a cada três meses, num total de três doações ao ano.
O doador deve pesar no mínimo 51 quilos, estar descansado, alimentado e hidratado (evitar alimentação gordurosa nas quatro horas que antecedem a doação) e apresentar documento oficial com foto (carteira de identidade, carteira do conselho profissional, carteira de trabalho, passaporte ou carteira nacional de habilitação). O sangue retirado de um doador é reposto rapidamente pelo organismo e não causa nenhum prejuízo.
CRONOGRAMA DE ATENDIMENTO NO CARNAVAL - Confira o funcionamento de todas as unidades da rede Hemepar durante o período do feriado:
- Curitiba (Hemepar): Funcionamento normal.
- Curitiba (Biobanco HC): Sábado (14) aberto das 7h às 13h; dias 16 e 17 fechado; dia 18 aberto das 14h às 19h.
- Paranaguá : Fechado dias 16 e 17; aberto dia 18.
- Ponta Grossa: Sábado (14) aberto das 8h às 13h; dia 16 fechado; dia 17 aberto das 8h às 13h; dia 18 aberto normal (8h às 11h e 13h às 16h).
- Irati: Dias 16 e 17 fechado; dia 18 aberto das 14h às 17h.
- Guarapuava: Dia 16 aberto das 8h às 12h; dia 17 fechado; dia 18 aberto das 10h às 14h. (agendamento via WhatsApp: 42 98878-6311).
- União da Vitória: Dia 16 aberto (13h às 16h); dia 17 fechado; dia 18 aberto (13h às 17h).
- Pato Branco : Dia 16 aberto; dia 17 fechado; dia 18 aberto das 8h às 11h30.
- Francisco Beltrão : Dias 16 e 18 aberto; dia 17 fechado.
- Foz do Iguaçu : Dias 16 e 18 aberto normalmente; dia 17 fechado.
- Cascavel : Dias 16 e 17 fechado; dia 18 aberto normalmente (integral).
- Campo Mourão : Dia 16 fechado; dias 17 e 18 aberto das 13h às 16h.
- Umuarama : Dias 16 e 18 normal; dia 17 fechado.
- Cianorte : Dias 16 e 17 fechado; dia 18 aberto a partir das 13h.
- Paranavaí : Dia 16 fechado; dia 17 aberto (7h30 às 13h30); dia 18 aberto (13h às 17h).
- Maringá : Aberto dia 16; dia 17 fechado; dia 18 aberto das 13h às 18h.
- Apucarana : Fechado apenas dia 17; demais dias aberto das 8h às 16h15.
- Londrina : 16 e 17 fechado e 18 aberto normalmente integral.
- Cornélio Procópio: 16 e 17 fechado,dia 18 aberto das 14 às 16:30
- Jacarezinho : 16 e 17 fechado, 18 aberto das 13 às 16:30
- Toledo : 16 e 17 fechado, 18 aberto a partir das 13hrs
- Telêmaco Borba: 16 e 17 fechado, 18 aberto manhã e tarde
