Hemepar convoca doadores para reforçar estoques de sangue antes e durante o Carnaval

O Centro de Hematologia e Hemoterapia do Paraná (Hemepar) reforça a convocação para doadores de sangue de todos os tipos, com atenção redobrada aos tipos O- e O+. O pedido ocorre devido à aproximação do Carnaval, período em que a demanda aumenta devido aos traumas e ao maior deslocamento de pessoas nas estradas. Durante os dias de folia, o volume de doações costuma diminuir e algumas unidades operam em horários específicos, tornando o abastecimento prévio essencial para a continuidade dos atendimentos.

"O sangue doado agora é o que garantirá a segurança assistencial durante todo o período do Carnaval. Precisamos que o paranaense faça esse gesto de solidariedade antes de aproveitar o descanso e curtir a folia, assegurando que nossas unidades de saúde tenham suporte para qualquer emergência ou tratamento em curso", destacou o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto.

Uma única doação pode salvar até quatro vidas, sendo fundamental para pacientes em cirurgias, tratamentos de câncer e situações de urgência. A doação pode ser agendada clicando aqui.

HEMORREDE – O Paraná encerrou o ano de 2025 com o melhor desempenho dos últimos três anos, contabilizando 214.377 bolsas de sangue coletadas. O volume representa um aumento de 15% na produtividade em comparação à média dos anos de 2023 e 2024. Já em janeiro de 2026, o ritmo segue acelerado, com mais de 18,9 mil bolsas coletadas em toda a rede estadual.

QUEM PODE DOAR – Para doar é necessário ter entre 16 e 69 anos completos. Menores de idade necessitam de autorização e presença do responsável legal. Os homens podem doar a cada dois meses, no máximo quatro vezes ao ano. As mulheres, a cada três meses, num total de três doações ao ano.

O doador deve pesar no mínimo 51 quilos, estar descansado, alimentado e hidratado (evitar alimentação gordurosa nas quatro horas que antecedem a doação) e apresentar documento oficial com foto (carteira de identidade, carteira do conselho profissional, carteira de trabalho, passaporte ou carteira nacional de habilitação). O sangue retirado de um doador é reposto rapidamente pelo organismo e não causa nenhum prejuízo.

CRONOGRAMA DE ATENDIMENTO NO CARNAVAL - Confira o funcionamento de todas as unidades da rede Hemepar durante o período do feriado:

Curitiba (Hemepar): Funcionamento normal.

Curitiba (Biobanco HC): Sábado (14) aberto das 7h às 13h; dias 16 e 17 fechado; dia 18 aberto das 14h às 19h.

Paranaguá : Fechado dias 16 e 17; aberto dia 18.

Ponta Grossa: Sábado (14) aberto das 8h às 13h; dia 16 fechado; dia 17 aberto das 8h às 13h; dia 18 aberto normal (8h às 11h e 13h às 16h).

Irati: Dias 16 e 17 fechado; dia 18 aberto das 14h às 17h.

Guarapuava: Dia 16 aberto das 8h às 12h; dia 17 fechado; dia 18 aberto das 10h às 14h. (agendamento via WhatsApp: 42 98878-6311).

União da Vitória: Dia 16 aberto (13h às 16h); dia 17 fechado; dia 18 aberto (13h às 17h).

Pato Branco : Dia 16 aberto; dia 17 fechado; dia 18 aberto das 8h às 11h30.

Francisco Beltrão : Dias 16 e 18 aberto; dia 17 fechado.

Foz do Iguaçu : Dias 16 e 18 aberto normalmente; dia 17 fechado.

Cascavel : Dias 16 e 17 fechado; dia 18 aberto normalmente (integral).

Campo Mourão : Dia 16 fechado; dias 17 e 18 aberto das 13h às 16h.

Umuarama : Dias 16 e 18 normal; dia 17 fechado.

Cianorte : Dias 16 e 17 fechado; dia 18 aberto a partir das 13h.

Paranavaí : Dia 16 fechado; dia 17 aberto (7h30 às 13h30); dia 18 aberto (13h às 17h).

Maringá : Aberto dia 16; dia 17 fechado; dia 18 aberto das 13h às 18h.

Apucarana : Fechado apenas dia 17; demais dias aberto das 8h às 16h15.

Londrina : 16 e 17 fechado e 18 aberto normalmente integral.

Cornélio Procópio: 16 e 17 fechado,dia 18 aberto das 14 às 16:30

Jacarezinho : 16 e 17 fechado, 18 aberto das 13 às 16:30

Toledo : 16 e 17 fechado, 18 aberto a partir das 13hrs

Telêmaco Borba: 16 e 17 fechado, 18 aberto manhã e tarde

