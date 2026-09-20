Hemepar alerta para estoques baixos e convoca doadores de sangue em todo o Paraná

O Centro de Hematologia e Hemoterapia do Paraná (Hemepar) reforçou o apelo para que a população doe sangue, com urgência especial para a reposição dos tipos sanguíneos O negativo, O positivo e B negativo. A convocação em todo o estado ocorre em meio a uma queda preocupante nos estoques, situação que foi agravada pelos dias chuvosos, condição climática que costuma afastar os voluntários das unidades de coleta.

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A manutenção dos estoques em níveis seguros é fundamental para garantir o abastecimento de mais de 380 hospitais paranaenses. As bolsas arrecadadas pela rede estadual são essenciais para a realização de cirurgias de média e alta complexidade, como transplantes e procedimentos ortopédicos, neurológicos e cardíacos, além do atendimento imediato a vítimas de traumas graves. Segundo o Hemepar, cada coleta retira em média de 450 a 470 mililitros de sangue, volume que pode ser fracionado em hemácias, plaquetas, plasma e crioprecipitado, o que permite que uma única doação salve até quatro vidas.

Para colaborar, o interessado precisa ter entre 16 e 69 anos completos, pesar no mínimo 50 quilos e apresentar no momento da triagem um documento oficial com foto que contenha o número do RG ou CPF. No caso dos menores de idade, é obrigatória a apresentação de autorização e a presença do responsável legal. As orientações médicas exigem que o voluntário compareça descansado, hidratado e bem alimentado, evitando apenas o consumo de alimentos gordurosos nas quatro horas que antecedem o procedimento. A frequência permitida para doação varia, sendo de até quatro vezes ao ano para homens, com intervalo mínimo de dois meses, e de três vezes ao ano para mulheres, com pausas de três meses.

Para evitar filas, as doações podem ser agendadas previamente por meio do site da Secretaria de Estado da Saúde, onde o cidadão consegue verificar a unidade de coleta mais próxima de sua residência. A Hemorrede Paranaense conta com 23 unidades distribuídas estrategicamente para atender toda a demanda estadual. Além do Hemocentro Coordenador sediado em Curitiba, a estrutura dispõe de hemocentros regionais e hemonúcleos em municípios como Apucarana, Ponta Grossa, Cascavel, Londrina, Maringá, Guarapuava, Foz do Iguaçu, Umuarama e Toledo.