Helicóptero resgata paranaense que caiu em trilha voltando de pescaria

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Após cair em um costão em Penha, no litoral de Santa Catarina, um turista paranaense de 54 anos foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros nesta segunda-feira (17). Ao bater a cabeça em uma pedra, a vítima, moradora de Curitiba, perdeu a consciência e sofreu sangramento no ouvido.

continua após publicidade

O homem estava pescando no local e acabou caindo em uma área de difícil acesso para a equipe de resgate. Ele foi encaminhado para o Hospital Marieta Konder Bornhausen, em Itajaí, com ferimentos moderados pelo corpo. Um vídeo mostra o resgate da vítima com o helicóptero.

-LEIA MAIS: Homem de 61 anos é atropelado no Contorno Norte de Apucarana

continua após publicidade

A região é conhecida pelos costões, formações rochosas no litoral bastante frequentados por pescadores. Contudo, em dias de mau tempo e momentos de maré alta, tornam-se áreas perigosas, com riscos de quedas e afogamentos.

Com informações, ricmais

Siga o TNOnline no Google News