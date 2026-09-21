Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Paraná
publicidade
ACIDENTE AÉREO

Helicóptero que seguia para Londrina cai em área de mata em SP e deixa três feridos

Vítimas sofreram fraturas e foram resgatadas pelo Águia da PM após acionamento por celular; aeronave não passava por inspeção desde 2019

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Helicóptero que seguia para Londrina cai em área de mata em SP e deixa três feridos
Autor Queda ocorreu no domingo no interior paulista - Foto: Divulgação/Polícia Militar

Três pessoas sobreviveram à queda de um helicóptero no domingo (20), em uma área de mata fechada localizada entre os municípios de Avaré e Iaras, no interior paulista. As vítimas, que sofreram múltiplas fraturas, foram resgatadas nas primeiras horas da manhã após uma complexa operação de busca. O acidente ocorreu no fim da noite de sábado (19), mas as equipes só foram acionadas por volta da 1h, quando um dos ocupantes conseguiu sinal de telefone para pedir socorro à Polícia Militar.

-LEIA MAIS: Imagens de desembarque no Rio desmentem versão de Moraes sobre uso de avião de Vorcaro

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O resgate foi dificultado pelas características da região, marcada por vegetação densa e estradas de terra fortemente enlameadas. Para superar as barreiras de acesso, a Polícia Militar precisou empregar o helicóptero Águia na localização da área do acidente e na extração das vítimas, que foram prontamente encaminhadas para atendimento médico na região.

A aeronave, um modelo Agusta A109C de matrícula PT-YBL, havia decolado de Guararema, na Região Metropolitana de São Paulo, e tinha como destino a cidade de Londrina, no Paraná. Contudo, levantamentos preliminares junto à Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) revelam que o veículo operava de forma totalmente irregular. O certificado de aeronavegabilidade constava como cancelado no sistema e as inspeções periódicas obrigatórias estavam vencidas desde maio de 2019.

Além dos problemas de manutenção e certificação, o registro do helicóptero apresenta uma ordem judicial que impedia qualquer tipo de transferência do bem. A aeronave estava cadastrada exclusivamente para uso particular, sem qualquer autorização para a prestação de serviços de táxi-aéreo ou transporte comercial de passageiros.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

As causas que levaram à queda da aeronave já começaram a ser investigadas por técnicos do Quarto Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Seripa IV), órgão ligado ao Cenipa, que estiveram no local para realizar os primeiros levantamentos periciais. De forma paralela, a Polícia Civil paulista abrirá um inquérito para apurar as irregularidades documentais e avaliar as responsabilidades criminais envolvendo as condições de voo do helicóptero.

Com informações do Catve

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
acidente Avaré avião helicóptero Iaras investigação segurança transporte
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Paraná

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV