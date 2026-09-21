Helicóptero que seguia para Londrina cai em área de mata em SP e deixa três feridos

Três pessoas sobreviveram à queda de um helicóptero no domingo (20), em uma área de mata fechada localizada entre os municípios de Avaré e Iaras, no interior paulista. As vítimas, que sofreram múltiplas fraturas, foram resgatadas nas primeiras horas da manhã após uma complexa operação de busca. O acidente ocorreu no fim da noite de sábado (19), mas as equipes só foram acionadas por volta da 1h, quando um dos ocupantes conseguiu sinal de telefone para pedir socorro à Polícia Militar.

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O resgate foi dificultado pelas características da região, marcada por vegetação densa e estradas de terra fortemente enlameadas. Para superar as barreiras de acesso, a Polícia Militar precisou empregar o helicóptero Águia na localização da área do acidente e na extração das vítimas, que foram prontamente encaminhadas para atendimento médico na região.

A aeronave, um modelo Agusta A109C de matrícula PT-YBL, havia decolado de Guararema, na Região Metropolitana de São Paulo, e tinha como destino a cidade de Londrina, no Paraná. Contudo, levantamentos preliminares junto à Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) revelam que o veículo operava de forma totalmente irregular. O certificado de aeronavegabilidade constava como cancelado no sistema e as inspeções periódicas obrigatórias estavam vencidas desde maio de 2019.

Além dos problemas de manutenção e certificação, o registro do helicóptero apresenta uma ordem judicial que impedia qualquer tipo de transferência do bem. A aeronave estava cadastrada exclusivamente para uso particular, sem qualquer autorização para a prestação de serviços de táxi-aéreo ou transporte comercial de passageiros.

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As causas que levaram à queda da aeronave já começaram a ser investigadas por técnicos do Quarto Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Seripa IV), órgão ligado ao Cenipa, que estiveram no local para realizar os primeiros levantamentos periciais. De forma paralela, a Polícia Civil paulista abrirá um inquérito para apurar as irregularidades documentais e avaliar as responsabilidades criminais envolvendo as condições de voo do helicóptero.

Com informações do Catve