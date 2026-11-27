O Instituto Água e Terra (IAT) realizou nesta sexta-feira (27) uma operação aérea para acelerar a recuperação da vegetação nativa devastada pelo tornado que atingiu o Paraná em 7 de novembro de 2025. Com o apoio de um helicóptero, equipes do órgão dispersaram aproximadamente 60 quilos de sementes de espécies nativas sobre áreas florestais danificadas nos municípios de Rio Bonito do Iguaçu, no Centro-Sul do estado, e Guarapuava, na região Central.

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A iniciativa, desenvolvida pelo escritório regional do IAT em Guarapuava e executada com aeronave do Centro de Operações Aéreas do Instituto (COA-IAT), empregou a técnica de semeadura direta por dispersão aérea. O método consiste no lançamento de uma mistura variada de sementes, conhecida popularmente como muvuca, permitindo cobrir grandes extensões territoriais em pouco tempo e alcançar trechos de mata fechada ou de difícil acesso por terra.

Entre as espécies selecionadas para o reflorestamento estão pitanga, gurucaia, angico, jussara, cedro-rosa, farinha-seca, grápia, branquilho, aroeira, marica e juvevê. A combinação reúne plantas de crescimento rápido, responsáveis pela cobertura inicial do terreno, e árvores voltadas à diversidade florestal, à sucessão ecológica e à oferta de alimento para a fauna silvestre. Ao entrarem em contato com o solo sob condições adequadas de umidade e luminosidade, as sementes iniciam o processo de germinação gradual.

“A proposta é utilizar a tecnologia como aliada da natureza. A dispersão aérea amplia o alcance da restauração ecológica e permite levar sementes nativas a áreas de difícil acesso, com potencial para fortalecer a regeneração das florestas atingidas pelo tornado”, explica a engenheira agrônoma e agente profissional do IAT no Escritório Regional de Guarapuava, Caroline Rech.

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De acordo com o órgão ligado à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Sustentável (Sedest), a operação não substitui a regeneração natural, mas atua como reforço nos pontos onde a força do fenômeno comprometeu a recomposição espontânea. O projeto também preserva elementos naturais remanescentes, aproveitando árvores parcialmente danificadas que podem rebrotar, sementes já presentes no solo e até troncos tombados, que ajudam a reter umidade, proteger o terreno contra erosão, evitar o assoreamento de rios e servir de abrigo para animais.

O impacto ambiental do tornado de novembro de 2025 foi dimensionado por um levantamento geoespacial preliminar do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), que apontou cerca de 813 hectares de vegetação nativa atingidos ao longo de uma faixa de aproximadamente 72 quilômetros. A passagem dos ventos abriu grandes clareiras e comprometeu habitats e áreas de proteção de recursos hídricos.

A evolução da área semeada será acompanhada por imagens de satélite, ferramentas de geoprocessamento e vistorias técnicas em campo para avaliar a taxa de germinação e o desenvolvimento das mudas. Como se trata de uma etapa experimental, os dados coletados também vão definir parâmetros técnicos, como a quantidade ideal de sementes por hectare, para que a metodologia de Rio Bonito do Iguaçu possa ser replicada no futuro em outras regiões paranaenses afetadas por vendavais, incêndios florestais, inundações e demais eventos climáticos extremos.