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Helicóptero da PMPR localiza em Cascavel suspeitos de latrocínio em SC

Equipe da aeronave Falcão 15 do Comando de Aviação da Polícia Militar (ComAv) prestou apoio na ação conjunta da corporação com a Guarda Municipal

Escrito por Da Redação
Publicado em 19.05.2026, 18:16:17 Editado em 19.05.2026, 18:16:12
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Helicóptero da PMPR localiza em Cascavel suspeitos de latrocínio em SC
Autor Foto: Reprodução/ PMPR

A Polícia Militar do Paraná (PMPR), em ação conjunta com a Guarda Municipal, prendeu nesta terça-feira (19) em Cascavel, no Oeste do Estado, dois homens suspeitos de envolvimento em um latrocínio contra um motorista de aplicativo em Santa Catarina. O veículo da vítima também foi recuperado.

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As buscas tiveram início após informações sobre o desaparecimento de um motorista de aplicativo e de seu automóvel no município de Chapecó (SC), registrado no dia anterior. Durante patrulhamento aéreo, a equipe do Falcão 15, do Comando de Aviação da PMPR (ComAv), localizou o veículo na região do bairro Cataratas.

Posteriormente, após as equipes tentarem realizar a abordagem, os suspeitos fugiram em direção à área rural da região. Durante a fuga, o condutor perdeu o controle do veículo e colidiu em meio a um milharal.

Os dois ocupantes abandonaram o carro e tentaram escapar a pé, mas foram localizados e presos após cerco coordenado pelas equipes da PMPR e da GCM, com apoio aéreo do ComAv. Um dos suspeitos foi baleado durante a ação da Guarda Municipal.

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Os presos são suspeitos de praticar o latrocínio do motorista de aplicativo em Chapecó. O corpo da vítima foi localizado nesta terça-feira no município catarinense.


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Cascavel latrocinio POLICIA MILITAR Santa Catarina segurança
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