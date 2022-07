Helicóptero cai em área rural e pega fogo; ao menos uma pessoa morreu

Da Redação

As chamas tomaram conta da aeronave

Uma tragédia envolvendo um helicóptero foi registrada durante a tarde de terça-feira (19), no município de Loanda, no noroeste do Paraná. De acordo com as informações da Polícia Militar (PM), a aeronaves caiu em um área rural do município e pegou fogo.

fonte: PM/PR O acidente foi registrado na tarde de terça-feira (19)

Ainda conforme a corporação, as chamas tomaram conta do helicóptero, fator que o deixou totalmente destruído. Além disso, ao menos uma pessoa morreu no acidente, pois, segundo a PM, havia um corpo carbonizado junto à aeronave. Até o momento, a vítima não foi identificada.

Também não se sabe o que ocasionou o acidente e, devido a isso, uma equipe de investigação deve vir do Rio Grande do Sul para apurar as causas da tragédia.

Equipes da Polícia Civil, Corpo de Bombeiros e do Instituto Médico Legal estiveram no local. O corpo foi recolhido e encaminhado ao IML de Paranavaí, cidade que tem aproximadamente 83,8 km de distância de Loanda.

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) também foi comunicada do acidente.

fonte: PM/PR O acidente será investigado

