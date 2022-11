Habeas Corpus: Ex-prefeito de Cândido de Abreu consegue liberdade

Da Redação

Cândido de Abreu - Paraná

O ex-prefeito de Cândido de Abreu, José Maria Junior Reis, conseguiu Habeas Corpus na tarde de sexta-feira (11) e já se encontra em liberdade.

Ele havia sido preso na manhã de quarta-feira (9), pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) na Operação “Chão de Giz”, deflagrada pelo Ministério Público do Paraná.

Na época, foram cumpridos mandados de busca e apreensão em escolas municipais e outros órgãos públicos ligados à Prefeitura de Cândido de Abreu.

Junior foi encaminhado a Delegacia de Polícia Civil de Manoel Ribas, onde permaneceu à disposição da justiça. Os mandados foram expedidos pela Justiça da Comarca de Cândido de Abreu.

A informação foi confirmada pela Advocacia Coelho que emitiu nota sobre o Habeas Corpus

Veja nota na íntegra:

“Dada a grande repercussão pública do caso, com grande satisfação, comunicamos à população interessada, que nesta tarde, foi concedida ordem de Habeas Corpus em favor de nosso cliente, Senhor José Maria Reis Júnior, Ex Prefeito Municipal de Cândido de Abreu, para o fim de lhe devolver a liberdade, indevidamente ceifada, após a expedição de ordem de prisão oriunda da denominada Operação “Chão de Giz”, deflagrada pelo Ministério Público do Estado do Paraná no dia 09/11/2022.

Como afirmado anteriormente, sua prisão foi um ato temerário e ilegal, o qual fora prontamente combatido pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, que acolheu integralmente as teses apresentadas pela defesa em sede de Habeas Corpus”.

A nota é assinada pelos nota os advogados Leandro Coelho, Karina Rafaela Homeniuk Menjon de Oliveira e Gabriel Freitas do Santos.

