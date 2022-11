Guinchos do DER começam a operar em rodovias do Norte e Norte Pioneiro

Da Redação

Condições de tráfego do antigo anel de integração estão disponíveis online

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) inicia neste domingo (27) o atendimento com serviços de guincho mecânico, inspeção de tráfego e atendimento a outros incidentes em 342,47 quilômetros de rodovias federais e estaduais do lote 1 (Econorte) do antigo Anel de Integração. O investimento neste novo contrato de operação de tráfego rodoviário é de R$ 13.279.999,56, com prazo de execução de 12 meses.

Este lote contempla duas ligações entre Londrina e São Paulo, pela BR-369, rumo a Ourinhos, e pela PR-445, rumo a Assis; um trecho da Rodovia Transbrasiliana (BR-153) entre Jacarezinho e Santo Antônio da Platina; e as ligações entre Jataizinho e Assaí e entre Ibiporã e Sertanópolis, ambos trechos da PR-090.

Usuários destas rodovias deverão acionar o Centro de Operações Integradas (COI) do DER/PR gratuitamente pelo telefone 0800-400-0404 em casos de acidentes, pane, quedas de carga, animais soltos na pista, materiais na pista, buracos no pavimento que colocam em risco o condutor, entre outros. As chamadas serão recebidas por equipe treinada para prestar o apoio necessário, disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, inclusive em feriados.

Com o novo contrato em andamento, atualizações de tráfego sobre estas rodovias passam a ser disponibilizadas em tempo real, por meio do Twitter, na conta https://twitter.com/rodovias_parana, disponíveis também no portal do DER/PR.

Além de disponibilizar guinchos mecânicos leves e pesados para atendimento nos trechos, o DER/PR também realiza inspeção de tráfego em 100% da malha do antigo Anel de Integração três vezes ao dia, além de contar com veículos de apoio ao Corpo de Bombeiros e veículos boiadeiro.

CONSERVAÇÃO – Visando garantir as boas condições do pavimento e manutenção da faixa de domínio das rodovias estaduais do Anel de Integração após o término dos pedágios em 2021, o DER/PR criou o programa Integra Paraná, contemplando 964,52 km da malha estadual antes concedida à iniciativa privada. São cinco contratos em andamento, vigentes desde dezembro do ano passado e com prazo de execução até dezembro de 2023.

São realizados serviços rotineiros de conservação do pavimento, incluindo remendos superficiais e profundos, reperfilagem e microrrevestimento, e serviços de conservação da faixa de domínio, como controle da vegetação próxima ao pavimento, limpeza e recomposição de elementos de drenagem, e limpeza e recomposição da sinalização e dispositivos de segurança viária.

Somente na Superintendência Regional Norte do DER/PR são atendidos 230,29 km, contemplando todas as rodovias estaduais do antigo Lote 1 (Econorte) e rodovias estaduais do antigo Lote 2 (Viapar), até o limite entre Apucarana e Cambira. O investimento neste contrato é de R$ 27.225.896,27.

Todos os trechos contemplados:

PR-090: BR-369 (Ibiporã) - PR-323 (Sertanópolis)

PR-090: BR-369 - Trevo de acesso ao Município de Assaí

BR-153: Ponte Rio Paranapanema - PR-092

PR-323: Divisa PR/SP (Porto Charles Nauffal) - PR-445 (Warta)

BR-369: BR-153 (Divisa SP/PR) - PR-862 (Contorno Norte de Ibiporã)

BR-369: PR-862 (Contorno Norte de Ibiporã) - Acesso Oeste a Cambé

PR-445: BR-369 (Londrina) - PR-323 (Warta)

PR-862: Contorno Norte de Ibiporã

