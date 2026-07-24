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FATALIDADE EM CASCAVEL

Guincheiro morre esmagado após caminhão escapar e cair do guincho no PR

Veículo era removido após apreensão e acaboou se soltando durante procedimento e caiu sobre o trabalhador

Escrito por Da Redação
Publicado em 24.07.2026, 21:16:37 Editado em 24.07.2026, 21:16:30
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Guincheiro morre esmagado após caminhão escapar e cair do guincho no PR
Autor O trabalhador chegou a receber manobras de reanimação dentro da ambulância, mas não resistiu aos ferimentos - Foto: Reprodução/Catve

Um trabalhador de 45 anos morreu na manhã desta sexta-feira (24) após ser esmagado por um caminhão que havia sido apreendido na Rua da Bandeira, no Centro de Cascavel (PR). O acidente ocorreu durante um procedimento de remoção do veículo.

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O motorista do guincho estava embaixo do caminhão que seria rebocado para realizar a retirada do eixo cardan, peça responsável por transmitir a força do motor até o diferencial e as rodas. O procedimento é necessário para que o veículo possa ser guinchado. No entanto, após a retirada da peça, o caminhão se movimentou, pois o freio não estava acionado, e caiu sobre o trabalhador.

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Equipes do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate), com apoio de um médico do Corpo de Bombeiros, foram mobilizadas para prestar socorro. O trabalhador chegou a receber manobras de reanimação dentro da ambulância, mas não resistiu aos ferimentos. Um caminhão Auto Bomba Tanque e Resgate (ABTR) também foi deslocado para auxiliar no atendimento.

Agentes da Transitar estiveram no local para realizar o isolamento da área e organizar o trânsito. O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para exames. A Polícia Civil investiga as circunstâncias do acidente.

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acidente caminhâo Cascavel GUINCHO NOTÍCIAS trabalho
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