Guincheiro morre esmagado após caminhão escapar e cair do guincho no PR
Veículo era removido após apreensão e acaboou se soltando durante procedimento e caiu sobre o trabalhador
Um trabalhador de 45 anos morreu na manhã desta sexta-feira (24) após ser esmagado por um caminhão que havia sido apreendido na Rua da Bandeira, no Centro de Cascavel (PR). O acidente ocorreu durante um procedimento de remoção do veículo.
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O motorista do guincho estava embaixo do caminhão que seria rebocado para realizar a retirada do eixo cardan, peça responsável por transmitir a força do motor até o diferencial e as rodas. O procedimento é necessário para que o veículo possa ser guinchado. No entanto, após a retirada da peça, o caminhão se movimentou, pois o freio não estava acionado, e caiu sobre o trabalhador.
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Equipes do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate), com apoio de um médico do Corpo de Bombeiros, foram mobilizadas para prestar socorro. O trabalhador chegou a receber manobras de reanimação dentro da ambulância, mas não resistiu aos ferimentos. Um caminhão Auto Bomba Tanque e Resgate (ABTR) também foi deslocado para auxiliar no atendimento.
Agentes da Transitar estiveram no local para realizar o isolamento da área e organizar o trânsito. O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para exames. A Polícia Civil investiga as circunstâncias do acidente.