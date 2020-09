Guardas Municipais são agredidos durante roubo em Londrina - TNOnline

Continua após publicidade

Na manhã desta quinta-feira (06), a polícia registrou uma ocorrência no Jardim Pinheiros, zona oeste de Londrina.

Dois Guardas Municipais (GM) foram agredidos durante roubo a uma casa de Londrina. Um homem e um menor foram detidos suspeitos de invadir a casa de um casal de GMs.

Segundo informações, os agentes foram agredidos durante a ação dos invasores. Além dos GMs, o filho do casal também estava na residencia no momento da invasão, porém não foi agredido.

Após a ação violenta, os suspeitos fugiram do local com uma arma e um veículo do casal. Um dos guardas ainda seguiu o carro utilizado na fuga dos invasores.

O veículo roubado foi localizado no bairro Nossa Senhora da Paz, em uma residencia onde estavam os suspeitos. Dentro da casa, equipes da Guarda Municipal encontraram a arma particular do agente que foi roubada no início da manhã.

Além da GM, várias equipes da Polícia Militar foram mobilizadas, inclusive um helicóptero da PM, para ajudar nas buscas.

Os dois envolvidos detidos foram levados à delegacia da Polícia Civil. A policia ainda procuram um terceiro envolvido no caso.





Com informações: G1.Globo