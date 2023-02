Guardas municipais de Londrina começam a usar câmeras no uniforme

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Os equipamentos foram distribuídos com os coletes

A Guarda Municipal (GM) de Londrina, no norte do Paraná, colocou em funcionamento 24 câmeras instaladas nas fardas dos agentes, nesta quarta-feira (1). Os equipamentos foram distribuídos com os coletes.

continua após publicidade .

De acordo com o secretário de Defesa Social, Pedro Ramos, os guardas municipais que farão o uso do objeto passaram por treinamentos nos últimos meses e estão aptos para a utilização do novo mecanismo, que visa contribuir com o atendimento à comunidade e a própria segurança dos agentes. As informações são do site Tem Londrina.

Inicialmente, serão utilizadas 12 câmeras em cada turno, com gravação e armazenamento das imagens de todas as ocorrências.

continua após publicidade .

A Prefeitura de Londrina investiu aproximadamente R$ 370 mil para a compra das câmeras. Com a efetivação do sistema, a expectativa é expandir a medida para toda a corporação nos próximos anos.

Redação Tem Londrina

Siga o TNOnline no Google News