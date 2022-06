Guardas flagram abatedouro clandestino no Paraná

Da Redação

Em uma garagem anexa à residência foi encontrado um freezer com aproximadamente 300 kg de carne bovina acondicionadas de maneira irregular

A Guarda Municipal de Castro realizou flagrante na última sexta-feira (10), em um abatedouro clandestino localizado no Tronco. Após informações, as equipes da Guarda Municipal foram até o sítio indicado e encontraram várias carcaças de bovinos, couros, ossadas, cabeças e vísceras. Também foi localizada uma pequena câmara fria com caixas contendo órgãos bovinos.

Em uma garagem anexa à residência foi encontrado um freezer com aproximadamente 300 kg de carne bovina acondicionadas de maneira irregular, além de equipamentos de abate e beneficiamento como serra elétrica, marreta, talha, ganchos e cordas localizados em um galpão.

Uma vistoria nos arredores identificou vários couros e carcaças enterrados aflorando no solo. Em um córrego próximo, havia carcaças e uma novilha jogada dentro da água. Também foi constatado que a água continha sangue e estava sendo despejada diretamente no riacho, causando grande contaminação. Dejetos de porcos também estavam sendo lançados diretamente no solo e no córrego.

A Guarda Municipal solicitou apoio da Vigilância Sanitária, Serviço de Inspeção Municipal, Meio Ambiente e Polícia Militar Ambiental. O responsável pelo abatedouro foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil para lavratura do flagrante e posteriormente conduzido à carceragem da Cadeia Pública de Castro.

A Diretoria de Segurança Pública de Castro destaca que denúncias de qualquer crime podem ser feitas pelos telefones: 153, 2122-5075 e 2122-5076.