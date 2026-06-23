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ABUSO

Guarda municipal que teria estuprado criança por três anos é preso no PR

Com remuneração bruta de R$ 18,5 mil, agente foi afastado preventivamente pela prefeitura

Escrito por Da Redação
Publicado em 23.06.2026, 22:01:38 Editado em 23.06.2026, 22:01:31
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Guarda municipal que teria estuprado criança por três anos é preso no PR
Autor A vítima, atualmente adulta, procurou a Polícia Civil de Campo Largo (PR) em março deste ano para registrar o caso - Foto: Reprodução/RPC

Um supervisor da Guarda Municipal de Curitiba foi preso na última sexta-feira (19) suspeito de estuprar uma criança ao longo de três anos. Segundo as investigações, os crimes ocorreram quando a vítima tinha entre 7 e 10 anos de idade. O homem foi autuado por estupro de vulnerável. A vítima, atualmente adulta, procurou a Polícia Civil de Campo Largo (PR) em março deste ano para registrar o caso.

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O mandado de prisão preventiva foi expedido e cumprido na sexta-feira (19). Até o fim da manhã desta terça-feira (23), ele permanecia preso. O processo corre sob sigilo, e a data do crime não foi revelada.

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O servidor é concursado e trabalha na Guarda Municipal de Curitiba desde 1992. Atuava no Centro de Operações, com remuneração bruta de R$ 18,5 mil, e foi afastado preventivamente pela prefeitura. A gestão municipal informou que ele exercia tarefas administrativas, sem atendimento direto à população.

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A corregedoria da Guarda Municipal acompanha o caso, mas não pode divulgar detalhes devido ao sigilo processual. O Tribunal de Justiça do Paraná (TJ-PR) também informou que não pode se manifestar sobre o processo, que ainda está em fase de investigação policial.

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Curitiba estupro GUARDA MUNICIPAL JUSTIÇA segurança pública
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