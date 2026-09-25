Guarda municipal é denunciado por perseguir, ameaçar e tentar estuprar menores no PR

O suspeito foi preso em flagrante no fim de agosto por tentativa de homicídio, depois de atirar contra o padrasto de uma das vítimas

O Ministério Público do Paraná (MPPR) denunciou um guarda municipal de Curitiba, de 34 anos, por perseguição, ameaça e tentativa de estupro contra adolescentes. A denúncia foi apresentada nesta quarta-feira (23) e o caso veio a público nesta sexta (25). Ele está preso preventivamente e teve o nome preservado. Segundo a denúncia, ao menos cinco meninos, com idades entre 13 e 17 anos, foram abordados entre julho e agosto deste ano em ruas dos bairros Alto da Glória, Ahú e Centro.

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As abordagens ocorreram nas imediações da Rua Mauá, do Estádio Couto Pereira e do Colégio Estadual Professor Loureiro Fernandes. De acordo com as investigações, o homem usava um patinete elétrico motorizado para se aproximar das vítimas. Ele perguntava a idade e onde elas moravam e, em seguida, oferecia dinheiro em troca de atos libidinosos.

Nas abordagens, conforme o MP, o guarda ameaçava os adolescentes dizendo que poderia encontrá-los, já que conhecia o percurso que faziam diariamente. Em alguns casos, ele mostrou uma faca e uma arma de fogo às vítimas.

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O homem foi denunciado pelos crimes de perseguição (stalking), importunação sexual, ameaça e tentativa de estupro de vulnerável. O Ministério Público solicitou também o pagamento de R$ 50 mil para cada uma das vítimas a título de danos morais.

O suspeito foi preso em flagrante no fim de agosto por tentativa de homicídio, depois de atirar contra o padrasto de uma das vítimas. Segundo a Polícia Militar, o guarda, que estava de folga, passava de patinete pela Rua Mauá quando teria assediado dois adolescentes. O padrasto de um deles presenciou a situação, foi em direção ao agente e os dois entraram em luta corporal. Durante a briga, o guarda efetuou um disparo que atingiu o padrasto no abdômen. A vítima foi socorrida e encaminhada a um hospital.

Esse crime não foi incluído na denúncia apresentada pela 1ª Promotoria de Justiça de Infrações Penais Contra Crianças e Adolescentes porque é avaliado por outra promotoria.

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A Prefeitura de Curitiba informou, em nota, que determinou a suspensão preventiva do guarda municipal, que estava de folga no momento da ocorrência. “A arma da corporação que estava sob sua responsabilidade foi apreendida. A Corregedoria acompanha o caso desde o início e adotará, com rigor, todas as medidas cabíveis. A Guarda Municipal não tolera qualquer conduta incompatível com a função pública”, diz o comunicado.

O Ministério Público informou que não descarta a possibilidade da existência de outras práticas criminosas do suspeito e orienta eventuais vítimas a procurarem o órgão. O contato com a 1ª Promotoria de Justiça de Infrações Penais contra Crianças e Adolescentes de Curitiba pode ser feito pelos telefones (41) 3251-6745 e (41) 98861-3230, pelo e-mail curitiba.infracoespenaiscontracriancas1@mppr.mp.br ou pessoalmente, na Avenida Anita Garibaldi, 750, Cabral.

O caso segue sob investigação e o suspeito permanece à disposição da Justiça.