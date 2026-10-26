Guarda municipal de folga mata homem armado com simulacro durante briga em bar do PR

O agente interveio na situação após a vítima ir até o carro buscar o que aparentava ser uma arma de fogo; a Polícia Civil investiga o caso

Um homem morreu após ser baleado por um guarda municipal de folga durante uma briga em um bar no Centro de Araucária, na Região Metropolitana de Curitiba, na madrugada desta segunda-feira (26). O agente de segurança interveio na confusão ao perceber que o indivíduo ameaçava pessoas com um objeto semelhante a uma arma de fogo, que mais tarde foi identificado pelas autoridades como um simulacro.

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O caso ocorreu em um estabelecimento comercial localizado na esquina das ruas São Vicente de Paulo e Manoel Ribas. De acordo com informações preliminares, a discussão teve início no interior do bar. O homem teria saído do local e ido até um carro para buscar a suposta arma. Ao notar a ameaça, o guarda municipal tentou intervir e ordenou que o suspeito soltasse o objeto. Diante da recusa em obedecer ao comando, o agente efetuou os disparos e o homem acabou morrendo ainda no local do confronto.

A Guarda Municipal de Araucária confirmou a ocorrência por meio de nota e reiterou que o servidor estava fora de seu horário de expediente. A corporação não detalhou a quantidade de tiros efetuados, mas informou que colaborará integralmente com os órgãos responsáveis para que os fatos sejam esclarecidos. A Polícia Civil assumiu a investigação para apurar a dinâmica exata do episódio, e a Corregedoria da Guarda Municipal também acompanha o caso de acordo com seus procedimentos institucionais. Após os disparos, os serviços de emergência e as equipes de perícia foram acionados para as providências cabíveis no local.