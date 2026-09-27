Guarda municipal de Cascavel morre após colisão entre motos da corporação

Wando Moraes de Oliveira Branco chegou a ser socorrido por cerca de uma hora na ambulância, mas não resistiu aos graves ferimentos

O guarda municipal Wando Moraes de Oliveira Branco, de 41 anos, morreu na manhã deste domingo (27) após um acidente envolvendo duas motocicletas da própria corporação, na Avenida Tancredo Neves, em Cascavel. A colisão ocorreu enquanto os agentes do Grupo de Patrulhamento Ostensivo com Motos (GPOM) se deslocavam para prestar apoio a uma equipe da Transitar.

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Com a violência do impacto, Branco foi arremessado da moto e atingiu estruturas existentes no canteiro da via, sofrendo ferimentos de extrema gravidade. O outro servidor envolvido na ocorrência teve apenas lesões consideradas leves e recebeu assistência imediata. Equipes do Samu e do Corpo de Bombeiros foram mobilizadas rapidamente para tentar salvar a vida do agente gravemente ferido.

De acordo com o médico John Toigo, do Corpo de Bombeiros, a vítima já estava inconsciente quando as equipes de socorro chegaram. Diante do quadro crítico, os profissionais iniciaram os protocolos de emergência, incluindo a intubação do paciente, e o transferiram para o interior da ambulância. Apesar das intensas manobras de reanimação, que se estenderam por quase uma hora, o guarda municipal permaneceu instável e não resistiu.

Antes do trágico desfecho, a equipe de motos da Guarda Municipal trabalhava na segurança de uma corrida de rua na região, até receber o chamado de reforço que motivou o deslocamento. A confirmação do óbito causou forte comoção entre os colegas de farda, profissionais de outras forças de segurança e populares que acompanharam o resgate. As autoridades competentes agora apuram as circunstâncias exatas que levaram à colisão entre as duas viaturas.

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Com informações do CGN