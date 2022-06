Guarda Municipal atira em ladrão durante assalto a sorveteria no PR

Da Redação

Com um simulacro na mão, o criminoso chegou no estabelecimento e anunciou o assalto

Um ladrão se deu mal ao tentar praticar um assalto em uma sorveteria na tarde desta sexta-feira 17, no bairro Santa Cândida, em Curitiba, capital do Paraná. Após render as pessoas que estavam no estabelecimento, ele se dirigiu a um homem que estava no local, mas não sabia que se tratava de um Guarda Municipal a paisana, que reagiu.

continua após publicidade .

Com um simulacro na mão, o criminoso chegou no estabelecimento e anunciou o assalto. "Quieto todo mundo, só quero o dinheiro", gritou.

Enquanto os funcionários do local pegavam o dinheiro no caixa, ele começou a gritar para um homem vir até ele. O que o marginal não sabia é que se tratava de um Guarda Municipal de Curitiba. O agente reagiu e atirou no criminoso.

continua após publicidade .

Um dos disparos atingiu a pistola falsa do criminoso que voou em pedaços. Mesmo ferido, ele conseguiu fugir, sem levar nada. Até o momento, ele não foi localizado.

Veja como foi a ação:

null - Vídeo por: Reprodução

Com informações Bem Paraná.