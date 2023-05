Guarda é denunciado por homicídio doloso por matar adolescente no PR

Siga o TNOnline no Google News

Nesta terça-feira (30), o guarda municipal Edilson Pereira da Silva foi denunciado pelo crime de homicídio doloso, quando há a intenção de matar, pela morte do adolescente Caio Lemes, de 17 anos, durante uma abordagem da corporação em Curitiba.

Na denúncia, o Ministério Público do Paraná (MP-PR) também acusou Edilson de fraude processual.

O caso ocorreu em 25 de março, na Cidade Industrial de Curitiba (CIC). No Boletim de Ocorrência (B.O.), Edilson afirmou que o estudante tirou do boné uma faca de 25 centímetros e que atirou para resguardar a própria vida.

Contudo, na denúncia, o MP-PR relata que o adolescente "já se encontrava rendido, ajoelhado e com as mãos na cabeça" quando o guarda municipal atirou contra ele.

Edilson foi denunciado com as qualificadoras de motivo fútil por, segundo o Ministério Público, disparar pelo fato de Caio não ter obedecido à voz de abordagem e também por recurso que dificultou a defesa da vítima.

O advogado Rodrigo Cunha, que defende Edilson e também o guarda municipal Edmar Teixeira Júnior (entenda abaixo), afirmou que a denúncia "vai totalmente contra os elementos probatórios colhidos no inquérito policial".

Sobre a tipificação de homicídio doloso, diferente do culposo apontado no indiciamento, a defesa afirmou que em momento algum Edilson agiu com a intenção de matar Caio.

"Tanto que não houve dolo, que a autoridade policial não indiciou por homicídio doloso, e sim culposo", cita trecho da nota.

Com informações do g1

