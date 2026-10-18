Guarda Civil Municipal de 43 anos morre em Ponta Grossa

Diogo Santos Machado integrava a força de segurança há quatro anos. Prefeitura emitiu nota de pesar em solidariedade aos familiares e amigos

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Ponta Grossa registrou a morte do agente Diogo Santos Machado, de 43 anos, neste sábado (17). O guarda de terceira classe atuava na corporação do município há quatro anos. As circunstâncias do falecimento ainda não foram esclarecidas e a causa da morte será investigada pelas autoridades competentes.

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Em nota oficial, a Prefeitura de Ponta Grossa manifestou profundo pesar pela perda do servidor. O Executivo municipal prestou solidariedade aos familiares, amigos e colegas de farda, expressando seus mais sinceros sentimentos neste momento de luto.

As últimas homenagens a Diogo Santos Machado acontecem na Capela do Luto Santana, onde o corpo é velado. O sepultamento do agente está programado para esta segunda-feira (19), no entanto, o local exato não foi divulgado.

Com informações ARede.

