Guarda Civil localiza carro de professor sequestrado em Maringá

A Guarda Civil Municipal de Sarandi localizou no final da manhã deste domingo (20), o carro do professor de 74 anos, vítima de sequestro relâmpago na última quinta-feira. O carro foi localizado em Sarandi, graças a denúncias de populares, que estranharam um Fiat Pálio cinza estacionado numa rua, desde sexta-feira (18).

Segundo boletim de ocorrência registrado, o carro do professor foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil para ser periciado.

Dois dos três envolvidos no sequestro do professor de Maringá foram presos pela Polícia Militar de Arapongas ainda na quinta-feira(17).

A vítima é um professor do colégio estadual Gastão Vidigal, da Zona 7, em Maringá e foi sequestrado no intervalo de suas aulas, quando precisou ir até o veículo, estacionado na frente da escola. Três homens, o abordaram e, sob ameaças, fizeram ele entregar as senhas de cartões de crédito. O homem foi levado para Astorga, Cambé e Arapongas.

Em Arapongas, um homem foi preso e um adolescente apreendido quando faziam compras no comércio local, usando os cartões do professor sequestrado.