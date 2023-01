Guaratuba recebe novos investimentos do Estado em saúde

Da Redação

Ocorreu uma vistoria na manhã desta terça-feira (17) nas obras da nova Unidade Mista dos Hospital-Maternidade de Guaratuba

Representantes da Secretaria de Saúde vistoriaram nesta terça-feira (17) as obras da nova Unidade Mista de Saúde do Hospital-Maternidade de Guaratuba, no litoral paranaense. O investimento do Governo do Estado de R$ 1,4 milhão viabilizou a obra que fica anexa ao pronto-socorro. Ela irá otimizar a logística, os serviços de saúde e a melhoria dos atendimentos aos pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS), principalmente às gestantes.

“Esse é um sonho que foi pensado em 2019 e que começamos a ver os resultados. O novo espaço vai receber gestantes da antiga maternidade que poderão ser atendidas em um local novo, moderno e com mais capacidade e qualidade no serviço”, enfatizou o secretário Beto Preto.

O Estado também autorizou, nesta terça, o repasse de R$ 705 mil para compra de veículos a serem usados pelas equipes da Atenção Primária, além de kits de equipamentos para a saúde bucal e da família. Os kits atenderão pacientes de especialidades, como odontológica, além de pacientes para o atendimento geral. Somente para a aquisição de veículos, serão repassados ao município R$ 350 mil.

A obra e os novos repasses são essenciais para a política de regionalização do Governo do Paraná, já que desafogam as demandas do Hospital Regional do Litoral, situado em Paranaguá, garantindo atendimento adequado e em tempo oportuno aos moradores e veranistas da região.

A unidade permite a oferta de serviços de Atenção Primária e Pronto Atendimento de Baixa Complexidade, além do atendimento às gestantes da região litorânea.

Para o prefeito Roberto Justus, os pacientes terão uma estrutura melhor, com disponibilização otimizada das equipes médicas. “Essa obra esteve algum tempo parada, principalmente por conta da pandemia, mas agora está a todo vapor e será uma grande transformação da nossa saúde pública municipal. Faremos a migração da antiga maternidade e atendimentos das especialidades médicas”, disse.

PRESENÇAS – Acompanharam a vistoria o secretário municipal de Saúde de Guaratuba, Gabriel Modesto; a diretora-geral do Pronto Socorro e Hospital, Claudia Eloisa Cunha; e o deputado estadual Nelson Justus.

