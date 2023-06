Guaratuba abre concurso público com salário de até R$ 7,4 mil; confira

Iniciou nessa quinta-feira (1º) as inscrições para o concurso público da Prefeitura de Guaratuba, cidade localizada no litoral do Paraná. Quem se classificar irá trabalhar no Guaraprev, órgão municipal que cuida da previdência social dos servidores públicos.

continua após publicidade

Os salários vão de R$1.320 para servente de limpeza e chegam até R$ 7.440 para cargo de advogado. Há também vagas para o cargo de técnico administrativo, contador e analista previdenciário. O valor da taxa da inscrição é de R$50 para cargo de nível fundamental, R$80 para cargo de nível médio e de R$120,00 para cargo de nível superior. Confira mais detalhes sobre as vagas abaixo.

Para se inscrever, é necessário acessar o site da Unioeste, na Coordenadoria Geral de Concurso e Processos Seletivos (COGEPS). As inscrições vão até o dia 25 de junho.

continua após publicidade

Provas

A avaliação de conhecimentos será por meio de prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório, com questões de múltipla escolha para todos os candidatos. O teste será aplicado no dia 16 de julho.

Confira o edital:

Edital Baixar | Visualizar

continua após publicidade

Sobre as vagas



Servente de Limpeza

Requisitos: Ensino fundamental completo

continua após publicidade

Carga horária: 40 horas semanais

Salário inicial: R$ 1.320

continua após publicidade

Quantidade de vagas: 1

Valor da inscrição: R$ 50

Técnico Administrativo

continua após publicidade

Requisitos: Ensino médio completo

Carga horária: 40 horas semanais

Salário inicial: R$ 2.411,99

continua após publicidade

Quantidade de vagas: 1

Valor da inscrição: R$ 80

continua após publicidade

Advogado

Requisitos: Diploma de nível superior em Direito, com o competente registro no Órgão de Classe

Carga horária: 40 horas semanais

continua após publicidade

Salário inicial: R$ 7.440,00

Quantidade de vagas: 1

Valor da inscrição: R$ 120

continua após publicidade

Analista Previdenciário

Requisitos: Diploma de nível superior

continua após publicidade

Carga horária: 40 horas semanais

Salário inicial: R$ 5.202,64

Quantidade de vagas: 1

Valor da inscrição: R$ 120

Contador

Requisitos: Diploma de nível superior em Ciências Contábeis

Carga horária: 40 horas semanais

Salário inicial: R$ 5.202,64

Quantidade de vagas: 1

Valor da inscrição: R$ 120

Para se inscrever, clique aqui.

Siga o TNOnline no Google News