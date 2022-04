Da Redação

Guarapuava: suspeito de envolvimento em ataque é liberado

O suspeito de envolvimento na tentativa de assalto a um transportadora de Guarapuava foi liberado pela Polícia Civil na noite desta segunda-feira (18), em Guarapuava, na região central do Paraná.

O homem de 25 anos foi detido para averiguação durante a tarde desta segunda e, cerca de cinco horas depois, após prestar depoimento, foi liberado. O celular dele foi apreendido para investigação.

Segundo a PM, o suspeito pode ter fornecido à quadrilha armamento de uso exclusivo das Forças Armadas. As autoridades de segurança afirmam que as armas usadas no ataque provavelmente entraram no país por meio de contrabando.



O homem é da cidade e foi encontrado no apartamento dele. O caso está sendo apurado pela Polícia Civil, e o material coletado até o momento será cruzado com impressões digitais nos bancos de dados da própria corporação.

Com informações do site Banda B.