Gruta dos Jesuítas é reaberta no Paraná; saiba quando visitar

Após perícia técnica do Grupo de Estudos Espeleológicos do Paraná (GEEP), a Gruta dos Jesuítas, principal atrativo turístico do Parque Estadual de Campinhos, foi reaberta para os visitantes nesta quinta-feira (4). O local estava interditado desde novembro em razão de danos estruturais causados pelas fortes chuvas que castigaram a região no fim do ano passado.

A gruta tem extensão de aproximadamente 550 metros e é composta por formações rochosas (espeleotemas) como estalagmites, estalactites, colunas, cortinas, travertinos, entre outros. A Unidade de Conservação (UC) está localizada em Cerro Azul e Tunas do Paraná, na Região Metropolitana de Curitiba, e é administrada pelo Instituto Água e Terra (IAT).

“Estamos reabrindo a caverna porque ela está apta para receber os visitantes com segurança após a liberação por parte do grupo técnico”, disse a gestora do Parque Estadual de Campinhos, Eloise Regina Capetti.

Além da gruta, outros pontos indicados para visitação são a Trilha da Floresta, com aproximadamente 900 metros de caminhada, e a mata nativa, composta por vegetação original da Floresta com Araucárias.

Funcionamento

O Parque Estadual de Campinhos recebe visitantes durante todos os dias da semana (exceto às terças-feiras), das 8h às 17h. O passeio pela Gruta dos Jesuítas funciona no mesmo período, de segunda à sexta. Nos fins de semana e feriados são disponibilizados apenas dois horários: 10h30 e 14h30. Para grupos com mais de 15 pessoas é necessário agendamento prévio pelo telefone (41) 3659-1428. A entrada na caverna é permitida para pessoas a partir de seis anos. Não há cobrança de ingresso.

Como Chegar

Partindo de Curitiba, o acesso principal ao parque é feito pela BR-476 (Estrada do Ribeira), no km 63. O trajeto dura aproximadamente duas horas.

