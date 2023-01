Da Redação

Grupo Muffato compra 16 lojas e 11 postos de combustíveis do Makro

Após meses de negociação, o paranaense Grupo Muffato anunciou nesta quinta-feira (26), a compra de 16 lojas e 11 postos de combustíveis do Grupo Makro Brasil.

São três lojas localizadas em São Paulo (Butantã, Interlagos e Lapa), além de Guarulhos, Marília, Piracicaba, Presidente Prudente, Santo André, São Bernardo do Campo, São José do Rio Preto, São José dos Campos, Sorocaba (norte e sul), Campinas, Mogi das Cruzes e Taubaté.

Em nota emitida pela assessoria de imprensa, o grupo diz que o processo de transferência de ativos deve ser concluído no menor período possível, sujeito ao cumprimento de determinadas condições, dentre elas a aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).

“Com esta aquisição, avançamos em direção ao maior mercado consumidor do país e reiteramos nossa confiança no Brasil. A oportunidade de atuar em novos mercados traz uma grande motivação para todo nosso time”, afirma Ederson Muffato, diretor do grupo.

Makro

A Makro pertence à holding holandesa SHV, que controla outras 7 empresas com presença em 60 países e mais de 60 mil funcionários. O grupo tem 7,9 mil funcionários em suas 110 lojas no Brasil, Argentina, Colômbia e Venezuela, com vendas de US$ 1.3 bilhões em 2021.

