Grupo invade creche no Paraná, destrói sala e pinta símbolos nazistas

O local foi invadido na noite dessa quinta-feira (16)

Uma creche do município de Tapejara, no noroeste do Estado, foi alvo depredação na noite dessa quinta-feira (16). De acordo com as informações do Ric Mais, algumas pessoas invadiram uma sala do Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) da cidade, destruíram objetos, atearam fogo e pintaram símbolos nazistas nas paredes.

Para ter acesso ao imóvel, os criminosos utilizaram uma janela da sala.

No local, os invasores violaram materiais escolares, como, por exemplo, tinta e cola, e os espalharam pelo ambiente. Veja a situação da sala:

Através das imagens, é possível ver que há símbolos nazistas pichados em várias superfícies, como nas paredes, em uma porta e, até mesmo, em uma mesa.



Por conta da destruição promovida pelos criminosos, as aulas tiveram que ser suspensas nesta sexta-feira (17) no estabelecimento de ensino.

Com informações do Ric Mais.

