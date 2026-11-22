Vítimas foram cercadas ao saírem de um restaurante e acabaram feridas após não conseguirem fazer uma transferência por Pix

Dois homens que estão na capital paranaense a trabalho foram violentamente agredidos e roubados por um grupo de aproximadamente dez pessoas na manhã deste domingo (22). O crime aconteceu logo após as vítimas saírem de um restaurante no Centro de Curitiba.

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A abordagem ocorreu na Rua Desembargador Ermelino de Leão. O bando cercou os dois amigos e exigiu que eles fizessem um pagamento por meio de Pix. Como as vítimas explicaram que já haviam gastado o dinheiro consumindo bebidas no estabelecimento e não tinham como fazer a transferência, os assaltantes partiram para a violência.

Os homens chegaram a reagir, mas acabaram sendo espancados pelos agressores, que fugiram levando celulares, carteiras e outros objetos pessoais das vítimas. Mesmo feridos e sangrando, os dois conseguiram caminhar até a Praça Tiradentes, onde encontraram uma equipe da Polícia Militar e pediram socorro.

Os policiais acionaram o Corpo de Bombeiros para prestar os primeiros atendimentos. De acordo com os socorristas, os dois estavam conscientes, mas apresentavam vários machucados, principalmente na cabeça, no rosto e nos braços. Eles foram levados a um hospital da região com ferimentos moderados e sem risco de morte.

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A polícia agora deve buscar imagens de câmeras de segurança instaladas nas ruas do Centro para tentar identificar e prender os envolvidos no ataque. As informações são da Banda B.





