Grupo armado explode agência bancária do Paraná

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Segundo a PM, entre 6 e 8 criminosos estiverem no local

Um agência bancária de São José das Palmeiras, no oeste do Paraná, foi atacada por grupo armado, conforme a Polícia Militar (PM). O crime ocorreu na madrugada deste domingo (17).

continua após publicidade .

De acordo com a PM, entre 6 e 8 criminosos estiverem no local. Eles chegaram na agência com dois carros. Em seguida o grupo fez cinco explosões no local e tentou entrar na área onde ficam os cofres.

Conforme a polícia, o grupo estava armado com fuzis e uma pistola. Eles fizeram disparos em comércios e em ruas da cidade. Não houve nenhum refém e ninguém ficou ferido, segundo a PM.

continua após publicidade .

A ação durou cerca de 15 minutos e após o assalto o grupo fugiu no sentido Diamante do Oeste, segundo informações da PM. Os carros uados no crime foram encontrados incendiados.

Um explosivo foi deixado pra trás e o esquadrão antibomba de Curitiba foi acionada para detonar o explosivo.

A polícia disse que ainda não é possível afirmar se grupo levou algum valor em dinheiro.

continua após publicidade .

A Polícia Civil investiga o caso. Ninguém foi preso.

Informações do g1 Paraná.

Siga o TNOnline no Google News