Greve dos professores da Universidade Estadual de Maringá chega ao fim

Os professores da Universidade Estadual de Maringá (UEM), no norte do Paraná, decidiram encerrar a greve docente nesta terça-feira (14). A decisão se deu após uma assembleia realizada pela categoria. A greve havia sido deflagrada na última segunda-feira, 6 de novembro.

Ainda segundo os docentes, a assembleia, apesar de ter finalizado a greve, deliberou por se manter em estado de greve – ou seja, podendo voltar à greve.

Nas redes sociais da Seção Sindical dos Docentes da Universidade Estadual de Maringá (Sesduem), o professor e presidente do sindicato, Thiago Ferraiol, informa que a manutenção do estado de greve será para acompanhar a tramitação do projeto de lei com aumento dos adicionais de titulação na Assembleia Legislativa do Paraná (Alep).

*Com informações GMC Online.

