Gravidez de segundo filho é anunciada por trisal de Londrina

Primeiro bebê nasceu em 10 de julho e é filho biológico de Carol e Douglas

A gravidez do segundo filho do trisal (união afetiva composta por três pessoas) de Londrina, no norte do Paraná, foi anunciada pelas redes sociais. Carol Rizola, Douglas Queiroz e Kah Marques, estão juntos desde setembro do ano passado e são pais de Henrique Rizola Marques Queiroz, que nasceu em julho deste ano.

De acordo com Kah, que está gestando o segundo bebê, a gravidez foi planejada. Eles desejavam que os irmãos tivessem idade próxima, só não pensavam que seria tão rápido, brincou Kah.

"Planejamos ter mais um bebê e queríamos que fosse próximo da idade do Henrique. Só não esperávamos que fosse tão rápido", disse aos risos Kah. Ela conta que desde a gestação de Henrique, filho biológico de Douglas e Carol, eles vêm planejando a chegada de mais uma criança na família.

Diferente de Carol, que teve parto normal (veja foto abaixo), Kah diz que quer fazer cesárea. "Já estava nos nossos planos, tanto que já fui atrás de plano de saúde porque quero uma cesárea. Não vai ser como da Carol, que foi parto normal, então não foi surpresa não", observou Kah.

SEXO DO BEBÊ

Kah afirmou que eles ainda não sabem o sexo do segundo bebê, mas que a expectativa é grande e que o "momento está sendo muito especial" para eles.

Ela contou ainda que nas redes sociais, onde o trisal compartilha o dia a dia da família com o filho Henrique e a experiência de um relacionamento a três, já há palpites de quem ela está esperando.

"Esse momento está sendo muito especial, estamos muito animados, empolgados e curiosos para saber o sexo do bebê. [...] Eles (seguidores) falaram que o Henrique está muito carinhoso comigo por estes dias, então muitos dizem que com certeza é uma menina porque quando o neném fica carinhoso assim é porque está sentindo que é uma menina. Então já tem uma torcida", afirmou Kah.

REGISTRO DE MÃE AFETIVA

O trisal busca agora na Justiça o reconhecimento de Kah como mãe afetiva na certidão de nascimento de Henrique, que nasceu em julho deste ano.

Eles acreditam que a gravidez do segundo bebê irá facilitar o processo na Justiça de reconhecer eles com uma família.

"A gente já entrou com o processo do nome do Henrique, da certidão dele, para eu entrar como mãe socioafetiva também na certidão de nascimento. A expectativa é que para esse próximo bebê, facilite a questão da certidão de nascimento do Henrique, porque agora ficará mais fácil provar para o juiz que nós somos uma família de fato, porque agora eu também estou gerando um neném", afirmou Kah.

O desejo dos três é que também o nome de Carol conste na certidão do bebê, que eles estão esperando, como mãe afetiva. "Torcemos para que agora com o nascimento do bebê consigamos mais fácil colocar o nome da Carol na certidão dele também", afirmou Kah.

