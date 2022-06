Grávida tem cabelo cortado com facão e é agredida na região

Da Redação

A Polícia Civil informou que a mãe e o bebê passam bem.

Uma mulher, grávida de quatro meses, teve o cabelo cortado com facão, e sofreu agressões em Londrina, segundo a Polícia Civil. A jovem, de 25 anos, foi agredida e arrastada pela escada de casa. O suspeito, de 39 anos, morava com ela e foi preso por lesão corporal.

continua após publicidade .

As agressões contra a vítima, ocorreram em 21 de maio. A Polícia Civil informou que a mãe e o bebê passam bem. A prisão preventiva do suspeito ocorreu nesta quarta-feira, 01.

De acordo com a Polícia Civil, no dia das agressões, o suspeito também puxou a vítima pelo cabelo, subiu em cima dela e deu vários tapas no rosto, que causaram várias lesões. Após as agressões, o homem a obrigou a limpar o sangue do rosto, cortou o cabelo dela, novamente a agrediu com socos e a ameaçou de morte, segundo a polícia.

continua após publicidade .

Contra o suspeito, também havia um mandado de prisão, por não pagamento de pensão alimentícia. O homem tem diversas passagens por violência doméstica e foi encaminhado à delegacia de Londrina.

Com informações do G1.