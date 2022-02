Da Redação

Grávida fica em estado grave em explosão enquanto cozinhava

No início da tarde desta segunda-feira (14) uma jovem de 19 anos gravemente ferida durante uma explosão enquanto tentava acender o fogo com álcool para cozinhar. O caso foi registrado na Vila São Cosme, em Campina Grande do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba. A vítima está gravida de quatro meses.

continua após publicidade .

Os Bombeiros informaram que ela teve 10% do corpo queimado, na região do peito, abdômen e pernas. Sem gás de cozinha, a jovem, que estava sozinha na casa e foi socorrida por uma vizinha, utilizou uma garrafa de álcool para acender pedaços de madeira, mas o recipiente explodiu.

A vizinha informou que colocou a grávida embaixo do chuveiro água fria e foi apagar o fogo, que estava tomando fogo da casa.

continua após publicidade .

Com informações da Banda B.