Grávida de sete meses esfaqueia o ex após ser agredida por ele no PR

O homem não aceita o término do relacionamento

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Um homem foi preso na tarde desta segunda-feira (17) depois de invadir a casa da ex-companheira e bater nela, em Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná. Grávida de sete meses, a vítima esfaqueou o homem para se defender.

continua após publicidade

Segundo a Polícia Militar (PM), que atendeu a ocorrência, o casal havia se separado recentemente e o homem não aceitava o término do relacionamento. Durante as agressões, o irmão da vítima chegou na casa para defendê-la.

- LEIA MAIS: Ladrões em fuga provocam acidente e um deles despenca de telhado no PR

continua após publicidade

De acordo com relato, em um determinado momento, o suspeito partiu para cima da mulher que se defendeu acertando um golpe de faca na perna do agressor. Machucado, ele fugiu do local.

O pai da gestante acionou a PM. As autoridades realizaram buscas e encontraram o suspeito caminhando na pela Avenida Visconde De Taunai, onde foi abordado. Foi dado voz de prisão e ele foi encaminhado para a cadeia pública da cidade.

A mulher foi levada para o Hospital da Criança e passa bem. O suspeito também foi socorrido e encaminhado para o Hospital Regional. As informações são do g1 Paraná.

Siga o TNOnline no Google News