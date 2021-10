Da Redação

Grávida de seis meses morre em acidente grave no PR

Na madrugada deste sábado (16), um acidente gravíssimo deixou uma grávida e duas pessoas gravemente feridas em Guarapuava, no Paraná. A vítima fatal foi identificada como Márcia Branco Moreira, de 27 anos, gestante de seis meses.

A colisão aconteceu na Avenida Manoel Ribas, por volta das 4h20. Conforme imagens de câmeras de segurança, o Corsa sai da pista, bate em uma placa e em uma árvore e só para na porta de uma loja de veículos. Ao que tudo indica, o motorista estava em alta velocidade, perto dos 120 Km/h, e o veículo ficou completamente destruído.

A gestante estava no banco de trás do Corsa e morreu na hora. As outras duas vítimas, dois homens, foram socorridas pelo Samu.

