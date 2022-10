Grávida de 7 meses e mais duas pessoas são assassinadas a tiros no PR

Da Redação

Caso ocorreu na tarde desta terça-feira (18), em Curitiba

Na tarde desta terça-feira (18), três pessoas, um homem e duas mulheres, foram executadas a tiros em uma casa de madeira na Rua São Luiz Orione, no bairro Santa Quitéria, em Curitiba, no Paraná. Uma das vítimas estava grávida de aproximadamente 7 meses, de acordo com a Polícia Militar (PM).

Segundo a RICtv, vizinhos relataram que escutaram mais de 30 disparos e, logo em seguida, encontraram as três vítimas mortas a tiros. A PM informou que dois homens chegaram usando balaclavas para esconder o rosto, invadiram a residência, executaram as vítimas e fugiram a pé.

Equipes policiais realizam buscas, mas os suspeitos ainda não foram localizados. A Polícia Civil foi acionada e deve investigar o triplo homicídio.

Com informações da ricmais.

