Grávida de 24 anos e bebê morrem no hospital após atropelamento no PR

Guadalupe Angelina Orellano chegou a ser socorrida, mas tanto ela quanto o bebê não resistiram e morreram no hospital em Foz do Iguaçu

A jovem Guadalupe Angelina Orellano, de 24 anos, e o bebê que ela gerava morreram após a mulher ser atropelada por um carro na Avenida Jorge Schimmelpfeng, no centro de Foz do Iguaçu (PR). A vítima trabalhava como garçonete e chegou a ser encaminhada em estado grave ao Hospital Municipal da cidade, mas não resistiu aos ferimentos. O sepultamento de Guadalupe ocorreu nesta segunda-feira (5), no Cemitério Municipal Vila Miranda, na região de Três Lagoas. Não há confirmação sobre o tempo de gestação da jovem.

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Segundo informações da Polícia Militar (PM), o atropelamento aconteceu na noite de sábado (3), quando testemunhas relataram ter visto um veículo de cor escura atingir a vítima. Pouco depois, as equipes policiais localizaram um automóvel com características semelhantes estacionado a poucos metros do local. O condutor do veículo se apresentou espontaneamente às autoridades no local, relatou sua versão sobre as circunstâncias do acidente e acompanhou a guarnição até a delegacia para a prestação de esclarecimentos.

Durante a abordagem, os policiais ofereceram ao motorista a realização do teste do bafômetro, mas ele recusou o procedimento. Conforme consta no boletim de ocorrência, a equipe não identificou sinais visíveis de embriaguez no motorista. Devido à recusa em soprar o etilômetro, o homem foi autuado administrativamente, conforme estabelece o Código de Trânsito Brasileiro (CTB). O veículo envolvido foi liberado no local para outro condutor habilitado.

As causas e a dinâmica do atropelamento ainda não foram divulgadas pelas autoridades. O caso continuará sob investigação para apurar as responsabilidades do acidente.

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As informações são do G1.