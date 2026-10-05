Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Paraná
publicidade
LUTO

Grávida de 24 anos e bebê morrem no hospital após atropelamento no PR

Guadalupe Angelina Orellano chegou a ser socorrida, mas tanto ela quanto o bebê não resistiram e morreram no hospital em Foz do Iguaçu

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Grávida de 24 anos e bebê morrem no hospital após atropelamento no PR
Autor A vítima foi encaminhada em estado grave ao Hospital Municipal de Foz do Iguaçu - Foto: Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu

A jovem Guadalupe Angelina Orellano, de 24 anos, e o bebê que ela gerava morreram após a mulher ser atropelada por um carro na Avenida Jorge Schimmelpfeng, no centro de Foz do Iguaçu (PR). A vítima trabalhava como garçonete e chegou a ser encaminhada em estado grave ao Hospital Municipal da cidade, mas não resistiu aos ferimentos. O sepultamento de Guadalupe ocorreu nesta segunda-feira (5), no Cemitério Municipal Vila Miranda, na região de Três Lagoas. Não há confirmação sobre o tempo de gestação da jovem.

LEIA MAIS: Casal é preso após bebê de oito meses ser morto asfixiado

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Segundo informações da Polícia Militar (PM), o atropelamento aconteceu na noite de sábado (3), quando testemunhas relataram ter visto um veículo de cor escura atingir a vítima. Pouco depois, as equipes policiais localizaram um automóvel com características semelhantes estacionado a poucos metros do local. O condutor do veículo se apresentou espontaneamente às autoridades no local, relatou sua versão sobre as circunstâncias do acidente e acompanhou a guarnição até a delegacia para a prestação de esclarecimentos.

Durante a abordagem, os policiais ofereceram ao motorista a realização do teste do bafômetro, mas ele recusou o procedimento. Conforme consta no boletim de ocorrência, a equipe não identificou sinais visíveis de embriaguez no motorista. Devido à recusa em soprar o etilômetro, o homem foi autuado administrativamente, conforme estabelece o Código de Trânsito Brasileiro (CTB). O veículo envolvido foi liberado no local para outro condutor habilitado.

As causas e a dinâmica do atropelamento ainda não foram divulgadas pelas autoridades. O caso continuará sob investigação para apurar as responsabilidades do acidente.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

As informações são do G1.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
acidente de transito atropelamento Foz do Iguaçu investigação policial Segurança Viária tragédia
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Paraná

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV