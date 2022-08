Graves acidentes interditam BR-277 e deixam 3 mortos no Paraná

Da Redação

Pelo menos quatro acidentes registrados nos kms 134 e 137, da BR-277, nas proximidades do pedágio desativado de São Luiz do Purunã, entre Curitiba e Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná, deixaram três pessoas mortas e vários feridos na tarde desta quarta-feira (17). As colisões ocorreram na região de Balsa Nova.

O primeiro acidente foi registrado no km 134, sentido Curitiba/Ponta Grossa, e ocorreu entre um caminhão e um carro. Mais adiante, no km 136, ocorreram mais duas batidas entre caminhões, que causaram um grave engavetamento no local. De acordo com testemunhas, em uma curva, uma carreta saiu da pista e colidiu com outros dois caminhões que seguiam na rodovia.

Uma das batidas envolveu um caminhão e um carro da Secretaria de Saúde de Teixeira Soares, cidade localizada nos Campos Gerais do estado. Os acidentes interditam a pista e de acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), ainda não há previsão de liberação do trecho, nem a quantidade de veículos envolvidos. A equipe registrou cerca de 10 quilômetros de congestionamento no local. Segundo informações do Grupo BR-277, os acidentes envolveram mais de seis veículos e há pessoas presas nas ferragens.

A PRF enviou uma nota através das redes sociais pedindo para que os motoristas fiquem atentos e reduzam a velocidade devido a neblina, pista molhada e também por conta dos carros e das vítimas na rodovia. Os policiais também informaram que o local está sem sinal de internet e telefone.

