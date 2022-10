Grave: viatura da Rotam de Rolândia capota e policiais ficaram feridos

Da Redação

Acidente aconteceu na PR-170, entre Rolândia e o Distrito de São Martinho

Uma viatura da equipe da Rotam da Polícia Militar (PM) capotou nesta quinta-feira (6), no km 7 da PR-170, entre Rolândia e o Distrito de São Martinho. Um dos quatro ocupantes do veículo sofreu ferimentos graves, de acordo com o Corpo de Bombeiros.

Conforme a corporação, a equipe voltava ao município de Rolândia pela rodovia quando a viatura aquaplanou ao realizar uma curva e capotou. Os policiais disseram que estavam dentro do limite de velocidade da pista. Com o veículo capotado, populares ajudaram a retirar as vítimas de dentro da viatura.

Uma ambulância de Centenário do Sul passava pelo trecho quando aconteceu o acidente e encaminhou um dos ocupantes, que teve ferimentos mais graves, ao Hospital São Rafael, de Rolândia. Ele sofreu uma fratura de vertebra na região do pescoço e uma fratura no ombro, segundo os bombeiros.

No entanto, devido à gravidade, após chegar em Rolândia, o policial precisou ser levado para a Santa Casa de Londrina. Ainda conforme os bombeiros, o Siate foi ao local e socorreu os outros três policiais, que sofreram apenas ferimentos leves e foram levados ao São Rafael.

