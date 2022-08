Grave: jovem cai de viaduto de 7 metros de altura e é socorrido

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O jovem teve fratura de bacia, quebrou alguns dedos da mão e sofreu ainda outras escoriações

No começo da noite desta segunda-feira (15), um jovem de 26 anos ficou em estado grave após cair de uma altura de sete metros do viaduto no cruzamento das ruas Eduardo Pinto da Rocha com a João Micheletto, no bairro Alto Boqueirão, em Curitiba.

continua após publicidade .

O jovem teve fratura de bacia, quebrou alguns dedos da mão e sofreu ainda outras escoriações. No entanto, ele estava consciente e foi encaminhado para o Hospital do Trabalhador.

Testemunhas ouvidas no local, que está em obras, disseram que mesmo o trecho estando bloqueado, pedestres e motoristas invadem a área passando por um atalho na lateral do viaduto.

continua após publicidade .

Com informações da Banda B

Siga o TNOnline no Google News