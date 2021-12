Da Redação

Grave: Homem fica ferido ao pular de cachoeira e é resgatado

Na tarde desta sexta-feira (10), um homem, de 37 anos, ficou gravemente ferido após pular de ponta em uma cachoeira no distrito de Pulinópolis, em Mandaguaçu, no Paraná. A vítima teria pulado de uma altura de aproximadamente quatro metros e se machucado, segundo as equipes de resgate. O homem teria perdido o movimento das pernas após bater com a cabeça em uma pedra.

A equipe do Operações Aéreas Samu 192, de Maringá, fez o resgate do homem de helicóptero. Equipes dos Bombeiros de Maringá ajudaram no resgate também. Por volta das 14 horas, a equipe estava pousando no Hospital Santa Casa de Maringá. O estado de saúde é grave.

“Saltou de ponta na cachoeira aqui. Segundo testemunha ocular, quando ele emergiu ele já relatou bastante dor, pediu socorro para que tirassem ele da água, já não conseguia mover membros inferiores. Uma lesão muito grave, foi avaliado pelo médico e levado pelo aeromédico para a Santa Casa em Maringá”, disse o tenente do Corpo de Bombeiros, André Bueno, que está no local.

Com informações do GMC Online.