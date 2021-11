Da Redação

Grave: Engavetamento deixa um morto na BR-376

Na madrugada deste sábado (27), um engavetamento entre dois caminhões e uma van deixou um motorista morto em um trecho da BR-376, em São José dos Pinhais, no Paraná.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), que atendeu a ocorrência, a falta de sinalização na região contribuiu para que acontecesse o acidente.

A batida, que terminou com a morte de um motorista de aproximadamente 60 anos — que ficou preso às ferragens —, ocorreu no km 629 da via, a cerca de dois quilômetros da praça de pedágio. O trecho é administrado pela Arteris Litoral Sul.

O motorista da carreta não sofreu ferimentos.

Com informações são da Banda B.