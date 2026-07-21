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TRAGÉDIA EM MARIALVA

Grave colisão causa uma morte e deixa vítima entubada na rodovia PR-897

Colisão entre carreta de óleo vegetal e caminhonete mobilizou várias equipe de resgate e forças de segurança

Escrito por Da Redação
Publicado em 21.07.2026, 20:08:26 Editado em 21.07.2026, 23:20:32
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Grave colisão causa uma morte e deixa vítima entubada na rodovia PR-897
Autor As duas vítimas feridas foram encaminhadas ao Hospital Santa Rita, em Maringá - Foto: Reprodução/GMC Online

Um acidente envolvendo uma caminhonete e uma carreta de transporte de óleo vegetal deixou um morto e dois feridos na noite desta terça-feira (21) na PR-897, em Marialva (PR), na região de Maringá. A colisão ocorreu por volta das 19h.

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Com o impacto, a parte frontal da caminhonete ficou completamente destruída. Um ocupante do veículo morreu no local. Outras duas pessoas que estavam na caminhonete ficaram ferida.

Uma das vítimas precisou ser intubada devido à gravidade dos ferimentos e recebeu atendimento especializado no local. A segunda também foi atendida pelas equipes de socorro. As duas foram encaminhadas ao Hospital Santa Rita, em Maringá.

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Equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas para atender as vítimas. Um grande aparato de segurança foi montado no local para o atendimento. Ainda não há informações sobre a identidade das vítimas.

A Polícia Rodoviária esteve no local para realizar os procedimentos necessários e registrar o boletim de ocorrência. As causas do acidente serão apuradas.

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Com informações do GMC Online, portal parceiro do TNOnline

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acidente BR 376 Marialva maringa NOTÍCIAS Rodovia segurança
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