Grave colisão causa uma morte e deixa vítima entubada na rodovia PR-897

Colisão entre carreta de óleo vegetal e caminhonete mobilizou várias equipe de resgate e forças de segurança

Um acidente envolvendo uma caminhonete e uma carreta de transporte de óleo vegetal deixou um morto e dois feridos na noite desta terça-feira (21) na PR-897, em Marialva (PR), na região de Maringá. A colisão ocorreu por volta das 19h.

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Com o impacto, a parte frontal da caminhonete ficou completamente destruída. Um ocupante do veículo morreu no local. Outras duas pessoas que estavam na caminhonete ficaram ferida.

Uma das vítimas precisou ser intubada devido à gravidade dos ferimentos e recebeu atendimento especializado no local. A segunda também foi atendida pelas equipes de socorro. As duas foram encaminhadas ao Hospital Santa Rita, em Maringá.

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Equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas para atender as vítimas. Um grande aparato de segurança foi montado no local para o atendimento. Ainda não há informações sobre a identidade das vítimas.

A Polícia Rodoviária esteve no local para realizar os procedimentos necessários e registrar o boletim de ocorrência. As causas do acidente serão apuradas.

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Com informações do GMC Online, portal parceiro do TNOnline