Grave acidente registrado na BR-376 deixa criança e casal feridos

Na noite desta quinta-feira (7), na rodovia BR-376, em torno do Contorno Sul de Marialva, um carro trafegava no sentido Marialva-Mandaguari, quando o condutor perdeu o controle do veículo. Com o ocorrido, uma criança e um casal que o ocupavam ficaram feridos.

O automóvel modelo Peugeot com placas de Mandaguari, capotou e 'pulou' o canteiro central que divide as pistas, invadindo a pista contrária parando às margens da rodovia. Pessoas que viram o acidente acionaram o socorro. Equipes do Samu, Corpo de Bombeiros e Defesa Civil foram até o local após serem acionados por pessoas que viram o acidente para prestar atendimento às vítimas.

Foi informado que o estado de saúde do condutor a princípio é o mais grave. A criança e a mulher sofreram ferimentos moderados. Agentes da Polícia Rodoviária Federal estiveram no local colaborando com o tráfego de veículos e registrando o boletim sobre o acidente.

Com informações: Corujão Notícias

