Grave acidente provoca morte na região; motorista estava bêbado

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O motorista do carro foi preso por embriaguez

Um grave acidente foi registrado no final da tarde deste sábado, 25, por volta das 17h50, na BR 369, km 174,4, perímetro urbano do município de Rolândia, região norte do Paraná. Um veículo Peugeot 206 bateu de frente com uma motocicleta Honda Biz. A condutora da moto morreu no local do acidente. O motorista do carro foi preso por embriaguez.

continua após publicidade .

Conforme levantamento realizado pela equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF), que deu atendimento à ocorrência, o veículo Peugeot 206 transitava na BR 369 quando, ao passar pelo km 174,4, invadiu pista contrária, na tentativa de realizar ultrapassagem em local proibido, vindo a colidir frontalmente com a motocicleta que seguia em sentido contrário.

fonte: Reprodução / PRF Com a gravidade do impacto, a condutora da moto morreu no local do acidente

continua após publicidade .

Com a gravidade do impacto, a condutora da moto morreu no local do acidente. A idade da vítima não foi divulgada. O motorista do automóvel foi submetido ao teste Etilômetro, o qual aferiu resultado 0,77mg/l, caracterizando crime de trânsito por embriaguez ao volante. Ele recebeu voz de prisão em flagrante delito e foi encaminhado à Polícia Civil (PC) de Rolândia para os trâmites legais.



A Polícia Militar (PM) deu apoio à ocorrência, já que populares que presenciaram o acidente tentavam investir contra o condutor do automóvel que provocou a batida e precisaram ser contidos pela equipe policial.

Polícia Civil, Instituto Médico Legal (IML) e Criminalística também estiveram no local. A PRF ficará responsável pelo exame pericial do acidente.