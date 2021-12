Da Redação

Grave acidente na Rodovia do Xisto provoca duas mortes

Um grave acidente na BR-476, conhecida como Rodovia do Xisto, provocou duas mortes no início da noite de sexta-feira (24), em Contenda, no Paraná. Os ocupantes de um Chevrolet Corsa não resistiram aos ferimentos após o veículo ser atingido na lateral. A colisão aconteceu no momento em que o motorista tentava acessar um posto de combustível.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o Corsa tentou uma conversão à esquerda, para entrar no estabelecimento. Porém, no momento da manobra, um veículo preto atingiu a lateral.

Profissionais da concessionária de pedágio que administra a rodovia foram até o local, mas as vítimas já estavam sem sinais vitais. Os corpos foram recolhidos pelo Instituto Médico Legal (IML) de Curitiba.

Um acidente muito semelhante foi registrado em Palmeira, na região dos Campos Gerais, na última quinta-feira (23). Um motociclista colidiu na lateral de um carro que tentava acessar um posto de gasolina. A moto chegou a explodir e o motociclista morreu.

fonte: PRF

Com informações, ricmais