Grave acidente na PR-873 deixa um jovem morto e outro ferido

Um jovem morreu e outro ficou gravemente ferido em um acidente de carro na rodovia PR-873, em Maripá, na noite desta terça-feira (21). O veículo em que os moradores do município estavam bateu violentamente contra um poste de energia elétrica no trecho de acesso à Avenida Farrapos, localizado entre a PR-182 e a região central da cidade.

-LEIA MAIS: Carro capota e segue viagem após acidente em Santa Catarina; veja o vídeo

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Com a força do impacto, o motorista não resistiu e morreu no local, antes mesmo de ser socorrido. O passageiro, que sofreu ferimentos graves, foi resgatado por equipes do Samu, com o apoio de uma ambulância municipal e do Corpo de Bombeiros. A Polícia Militar isolou a área, próxima a um laticínio da região, para garantir a segurança das equipes durante o atendimento de urgência. As identidades das vítimas ainda não foram divulgadas pelas autoridades.

As causas da colisão estão sob investigação. Testemunhas relataram de forma preliminar que o motorista teria perdido o controle da direção pouco antes de atingir o poste, mas a dinâmica exata do choque dependerá da perícia técnica. A Polícia Militar acompanha o caso e aguarda a conclusão dos laudos dos órgãos competentes para esclarecer oficialmente o que provocou o acidente.

Com informações do CGN