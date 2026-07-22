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Grave acidente na PR-873 deixa um jovem morto e outro ferido

Testemunhas relatam que condutor perdeu o controle do carro antes do choque violento

Escrito por Da Redação
Publicado em 22.07.2026, 10:05:56 Editado em 22.07.2026, 10:05:50
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Grave acidente na PR-873 deixa um jovem morto e outro ferido
Autor Acidente foi em Maripá - Foto: CGN

Um jovem morreu e outro ficou gravemente ferido em um acidente de carro na rodovia PR-873, em Maripá, na noite desta terça-feira (21). O veículo em que os moradores do município estavam bateu violentamente contra um poste de energia elétrica no trecho de acesso à Avenida Farrapos, localizado entre a PR-182 e a região central da cidade.

-LEIA MAIS: Carro capota e segue viagem após acidente em Santa Catarina; veja o vídeo

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Com a força do impacto, o motorista não resistiu e morreu no local, antes mesmo de ser socorrido. O passageiro, que sofreu ferimentos graves, foi resgatado por equipes do Samu, com o apoio de uma ambulância municipal e do Corpo de Bombeiros. A Polícia Militar isolou a área, próxima a um laticínio da região, para garantir a segurança das equipes durante o atendimento de urgência. As identidades das vítimas ainda não foram divulgadas pelas autoridades.

As causas da colisão estão sob investigação. Testemunhas relataram de forma preliminar que o motorista teria perdido o controle da direção pouco antes de atingir o poste, mas a dinâmica exata do choque dependerá da perícia técnica. A Polícia Militar acompanha o caso e aguarda a conclusão dos laudos dos órgãos competentes para esclarecer oficialmente o que provocou o acidente.

Com informações do CGN

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