Grave acidente na PR-573 deixa Ford Focus completamente destruído

Um Ford Focus se envolveu em um grave acidente na Rodovia PR-573, entre Corbélia e Braganey, no oeste do Paraná, na manhã desta quinta-feira (11). O veículo ficou totalmente destruído após capotar várias vezes na rodovia, o motorista teve ferimentos graves.

A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) atendeu a ocorrência e encaminhou a vítima para uma unidade hospitalar de Corbélia, onde recebeu os devidos tratamentos médicos.

A equipe da Defesa Civil também prestou apoio no local e auxiliou na sinalização da rodovia. A rodovia ficou parcialmente interditada durante o atendimento da ocorrência.

A Polícia Rodoviária Estadual (PRE) investiga as causas que levaram ao capotamento. Até a publicação desta reportagem, as causas do acidente não haviam sido divulgadas.

Com informações CGN

