Grave acidente na PR-552 deixa três pessoas mortas

Da Redação

Três pessoas morreram e uma adolescente de 13 anos ficou ferida, em grave acidente na Rodovia PR-552, entre as cidades de Ourizona e São Jorge do Ivaí, região de Maringá. O acidente foi na madrugada deste sábado (12) e envolveu uma camionete F-250..

continua após publicidade .

De acordo com as informações no local, a caminhonete seguia pela rodovia sentido a São Jorge do Ivaí. Logo após realizar uma ultrapassagem, o motorista perdeu a direção da F-250 e bateu violentamente contra um barranco, capotando na sequência por diversas vezes. Dos quatro ocupantes, três foram ejetados e morreram na hora.

continua após publicidade .

A adolescente foi socorrida e encaminhada para o Hospital Universitário Regional de Maringá. Morreram no acidente: o motorista Rodrigo Mossatto Pecilhano de 36 anos, Aline Jação dos Santos, de 24 anos e Roberto Pereira da Silva Junior, de 18 anos.

Os corpos foram encaminhados para o IML de Maringá. Segundo relatos de algumas pessoas no local do acidente, as vítimas residiam na cidade de Ourizona.

continua após publicidade .

* Com informações Corujão Notícias